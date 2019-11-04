Климкин призвал «назло всем» превратить Украину в государство

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из страны державу «назло всем, кто в нее не верит».

Таким образом он прокомментировал сообщение американской газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп якобы «неудержимо ненавидит» Киев. Климкин убежден, что американский лидер и вовсе не считает Украину страной.

«А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы», - написал он в своем Facebook.

Ранее американские СМИ писали о якобы неприязни президента США к киевским властям. В материалах подчеркивалось, что Трамп подозревает Украину в сотрудничестве с Демократической партией, а также в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.