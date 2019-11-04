МИД Ирана назвал бесполезными новые санкции США

Новые санкции США против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил Ирана являются бесполезными. Об этом сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.

Он осудил санкции и добавил, что подобные меры являются лишь демонстрацией бедственного положения и беспомощности режима, «который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии», уточняет РИА Новости.

Ранее Мусави сообщал, что введенные США санкции в отношении руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп в конце июня текущего года подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана).

Решение ввести новые ограничения Трамп принял после того, как Тегеран сбил американский разведчик-беспилотник.