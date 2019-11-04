Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра в «Зарядье»
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие прошло в концертном зале «Зарядье».
Вечер состоялся в рамках I Международного московского фестиваля «Зарядье», открытие которого состоялось в Москве 30 октября.
Во время концерта оркестр под управлением Гергиева и пианиста Дениса Мацуева исполнил Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева.
Во второй части программы прошли выступления лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
«Исполнители представляют Россию, Бельгию, Китай, Республику Корею», - уточняется в сообщении на официальном сайте Кремля.
Международный конкурс имени Чайковского проходит раз в четыре года. Он является одним из наиболее престижных мировых музыкальных смотров.
Также сегодня Путин возложил букет цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства. Главу государства сопровождал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.