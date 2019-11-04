Ева Польна рассказала о состоянии своей дочери
Певица подчеркнула, что некоторые моменты человек должен переживать наедине со своими близкими.
© Фото: polnaeva_official instagram
Певица Ева Польна рассказала о состоянии здоровья своей дочери. Подростка ранее госпитализировали в реанимацию с тяжелым приступом астмы.
Польна отметила, что некоторые моменты в жизни «требуют тишины» и «не касаются никого вокруг».
«Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей», - написала она на своей странице в Instagram.
Артистка также выразила благодарность всем тем, кто выразил поддержку в связи с происходящим.
Дочь Евы Польны и певца Дениса Клявера – 14-летнюю Эвелину – доставили в подмосковную клинику в критическом состоянии и без сознания. Информацию об этом подтвердила пиар-директор Клявера.