В Подмосковье автобус столкнулся с легковым автомобилем

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Московской области. Инцидент произошел на регулируемом перекрестке в районе 63 километра Каширского шоссе.

«По предварительным данным, один человек погиб и двое ранены. Все они пассажиры легковушки», - приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

В настоящий момент на месте ЧП работают представители правоохранительных органов. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства аварии.