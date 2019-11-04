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После развода сил в Донбассе создадут «районы безопасности»

Тамара Астапенкова
22:43 04.11.2019
В районе поселка Золотого продолжается второй этап разведения сил, в который входит разминирование территорий и демонтаж фортификационных сооружений.
После развода сил в Донбассе создадут «районы безопасности»
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Донбассе после отвода сил и средств сторон конфликта появятся «районы безопасности». Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил Украины Владимир Кравченко на брифинге 4 ноября в Краматорске.

«Люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких серых зонах... Это скорее район безопасности, где после завершения процесса разведения будут работать представители международных гуманитарных организаций», - приводит слова Кравченко «Интерфакс-Украина».

Кравченко уточнил, что в районе поселка Золотого продолжается второй этап разведения сил, в который входит разминирование территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Он также добавил, что разведение сил в поселке Петровское произойдет после подтверждения представителями ОБСЕ соблюдения режима тишины в течение 7 дней.

Накануне стало известно, что в поселке Золотое под Луганском началось разминирование на участке разведения сил и средств сторон конфликта. На территории работали пять саперных расчетов. ОБСЕ зафиксировало в своих отчетах начало процесса по разминированию.

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