Пятый муж Лолиты раскрыл причины развода

Пятый муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о причинах расставания с певицей. По его словам, у них с женой были трудности в отношениях, которые они пытались обсудить, однако в момент диалога супруги «не слышали друг друга», из-за чего «не смогли сберечь чувства».

«Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление», - поделился Иванов.

Мужчина при этом добавил, что хотел совместных с певицей детей, а она - нет. Также, по словам Иванова, Милявская была с ним, невзирая на предупреждение астролога о недолговечности их отношений.

Экс-муж утверждает, что начал встречаться с другой девушкой после того, как разъехался с супругой, однако певица, не разобравшись в ситуации, стала «поливать его грязью через журналистов» и отправляла ему по ночам сообщения, пишет Starhit.

Сейчас Дмитрий Иванов намерен «разгрести грязь», которая на него обрушилась, и «жить как раньше». Однако «время, проведенное рядом с этой яркой женщиной», навсегда останется в его памяти, резюмировал экс-супруг Лолиты Милявской.

В октябре этого года стало известно, что Лолита Милявская официально разводится со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Пара рассталась еще летом, после чего супруги разъехались.

Напомним, Милявская и Иванов поженились 20 марта 2010 года, вместе они прожили 9 лет.