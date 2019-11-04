Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к сентябрьскому решению ЕС о продлении санкций в отношении России.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Совета Евросоюза, данные государства «приведут национальную политику в соответствие этому решению». При этом отмечается, что ЕС «принимает это обязательство к сведению и приветствует его».

В сентябре этого года Брюссель на полгода продлил индивидуальные ограничительные меры против российских и украинских граждан, которых обвиняют в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины».