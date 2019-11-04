Военная полиция РФ провела патрулирование на двух маршрутах в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы. Военнослужащие следуют по маршрутам: Камышлия – Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани провинции Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Между тем, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Напомним, российская сторона действует в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был подписан Россией и Турцией 22 октября.