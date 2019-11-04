В МВД рассказали, как прошел День народного единства

Серьезных нарушений общественного порядка во время торжеств в честь Дня народного единства допущено не было, сообщили в МВД России. Празднования прошли в 1412 российских населенных пунктах. Жители приняли участие более чем в 1,9 тысяч торжественных мероприятий.

«Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время народных гуляний задействовано более 16 тысяч сотрудников полиции… привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в некоторых регионах России праздничные мероприятия еще продолжаются.

Жители Южно-Сахалинска одними из первых отметили праздник, который начался еще до рассвета. По улицам прокатилась светящаяся волна из более чем 500 человек с фонариками, которые участвовали в ночном побеге по случаю Дня народного единства.