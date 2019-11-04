Путин подписал закон о штрафах за производство сухого алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае нарушения данной нормы закона простые граждане заплатят штраф в размере от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам придется раскошелиться на большую сумму - от 20 до 50 тысяч рублей. Штраф для юрлиц составит от 200 до 500 тысяч рублей. Также стражи порядка смогут конфисковать у нарушителей произведенную продукцию.

Дела о таких нарушениях будут рассматриваться судом, Роспотребнадзором и органами контроля в области производства и оборота алкоголя.

Согласно установленным нормам, порошкообразной спиртосодержащей продукцией считается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, которая предназначена для получения продукции в жидком виде и содержит более 0,5% этилового спирта, кроме той продукции, что входит в перечень, установленный правительством России.