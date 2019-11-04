Не раскрылся парашют: опубликовано видео испытания системы спасения корабля Starliner

Во время испытания системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner, на котором NASA собирается доставлять астронавтов на борт МКС, не раскрылся один из трех парашютов.

Возвращаемый аппарат космического корабля после срабатывания системы аварийного спасения начал спускаться на Землю на двух парашютах, однако в анимации перед испытанием были показаны три парашюта.

В связи с произошедшим NASA выпустило пресс-релиз, в котором заявило: несмотря на то, что, согласно проектировке, Starliner должен спускаться на трех парашютах, «открытие двух парашютов приемлемо для испытательных параметров и безопасности экипажа».

Корабли Starliner, разработанные компанией Boeing, будут запускаться с космодрома, расположенного на мысе Канаверал, ракетой-носителем Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель российского производства РД-180, разработанный НПО Энергомаш.