Путин подписал указ об увольнении 11 генералов СК, МЧС и МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности 11 генералов Следственного комитета, МВД и МЧС России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке среди уволенных указано имя генерал-майора полиции, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова, который на данный момент находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

В общей сложности от занимаемой должности были освобождены один генерал Следственного комитета, четыре генерала МВД и шесть генералов МЧС.