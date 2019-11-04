В США рассекретили стенограмму показаний экс-посла на Украине по делу об импичменте Трампа
Обнародована стенограмма закрытых показаний Мари Йованович в рамках расследования дела об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
© Фото: Oliver Contreras, globallookpress
Демократы обнародовали стенограмму закрытых показаний бывшего американского посла США на Украине Мари Йованович в рамках расследования дела об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC.