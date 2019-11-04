США ввели новые санкции против Ирана

В понедельник, 4 ноября, США ввели санкции в отношении девяти человек Ирана. Ограничительные меры коснулись членов Генштаба иранских Вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. В Минфине также уточнили, что их действия совпали с 40-й годовщиной захвата Ираном посольства США в Тегеране.

Предположительно, среди девяти имен, внесенных в санкционный список, может быть сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаб 1969 года рождения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций против Ирана. Ограничительные меры коснулись в первую очередь верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.