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Разминирование и демонтаж: кадры работы саперов в ЛНР после отвода сил

Екатерина Габель
19:53 04.11.2019
Все работы были согласованы с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 4 ноября, в поселке Золотом под Луганском был произведен процесс разминирования участка, на котором несколько дней назад прошел отвод сил и средств. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

«Согласно плану-графику, силами МЧС при поддержке (представительства) Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (режима прекращения огня) начались работы по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений», - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что все работы были согласованы с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Они (ОБСЕ) нам довели о том, что с украинской стороны зеркально также начались такие же работы. На данный момент мы наблюдали представителей МЧС Украины, которые в районе моста железнодорожного проводят работы по разминированию», - приводит слова Филипоненко Луганскинформцентр.

Руководитель представительства ЛНР в СЦКК добавил, что по плану процесс по разминированию должен быть закончен до 26 ноября.

Накануне украинская сторона сообщила о начале разминирования участка разведения сил и средств в районе поселка Золотого под Луганском. Сообщалось, что на участке работали пять саперных расчетов, а работы были зафиксированы в отчете ОБСЕ.

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