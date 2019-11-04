В Белграде прошла торжественная церемония открытия бюста Евгения Примакова

В Российском центре науки и культуры «Русский дом в Белграде» торжественно открыли бронзовый бюст в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова. В церемонии приняли участие президент страны Александр Вучич, глава сербского оборонного ведомства Александр Вулин, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, а также вдова Евгения Примакова Ирина.

«Мне очень посчастливилось работать под началом Евгения Максимовича, когда он пришел в МИД. Ситуация в бывшей Югославии была сложнейшей областью внешней политики и направлений внешнеполитической и международной жизни», - заявил во время торжественного мероприятия Боцан-Харченко.

Российский посол при этом добавил, что Примаков всегда поддерживал мирный путь решения кризиса в бывшей Югославии на основании международного права.

В Сербии особенно чтят память Евгения Примакова после того, как он в бытность главой российского правительства отменил в марте 1999 года свой визит в Соединенные Штаты. Премьер, узнав о начале бомбардировок силами НАТО югославской территории, в буквальном смысле развернул в воздухе свой самолет над Атлантикой.

Тогда Примаков взял новый курс не только в движении воздушного судна, но и в политике страны: с того момента Россия начала отстаивать национальные интересы на международной политической арене.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами и сербскими силовиками привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Авиаудары альянса проходили в обход позиции Совбеза ООН и продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысяч человек, включая 89 детей, однако точное число жертв агрессии Запада не известно до сих пор. Ранения в ходе тех событий получили 12,5 тысяч человек. Материальный ущерб, по разным данным, составил от 30 до 100 миллиардов долларов.