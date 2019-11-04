Во «ВКонтакте» объяснили сбой в работе сервиса
Служба поддержки сайта пообещала устранить проблемы в работе социальной сети.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Служба поддержки «ВКонтакте» работает над устранением сбоя в работе сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети, отметив, что проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных.
«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы социальной сети.
В понедельник, 4 ноября, многие российские пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети. Более половины (59%) из них сообщили о трудностях с загрузкой сайта, 37% посетовали на проблемы с доставкой сообщений.