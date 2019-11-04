Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Как в фильме ужасов: спящих на орбите астронавтов сняли на видео

Ян Брацкий
18:48 04.11.2019
Члены экипажа космического корабля напоминают персонажей фильмов ужасов, отметил журналист из США, глядя на парящие в невесомости руки астронавтов.
© Видео: Lewis Vaughan Jones, twitter © Фото: Lewis Vaughan Jones, twitter

Видео спящих астронавтов NASA перепугало ведущего программы World News на канале BBC Льюиса Вогана. Ролик был снят несколько лет назад на борту космического корабля Space Shuttle, но опубликован недавно.

На кадрах - астронавты, которые отдыхают в спальных мешках. При этом из-за невесомости руки некоторых из них тянутся вверх, словно в фильмах ужасов.

«Я никогда раньше не видел астронавтов, спящих в космосе. Это гораздо более жутко, чем я себе представлял», - поделился эмоциями от увиденного Воган на своей странице в Twitter.

В аэрокосмическом агентстве США опровергли правдивость опубликованных кадров, отметив, что для американских астронавтов обеспечены все необходимые условия для здорового сна на орбите, в том числе выделены специальные помещения.

Однако в опубликованном ролике видно, что все орбитальные путешественники спят вместе в одном тесном помещении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.11.2019, 12:58
За пять лет войны в Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей
Дата04.11.2019, 14:38
Российские ПВО защитили Каир от «нападения» с воздуха: кадры учений
Дата04.11.2019, 10:25
Загитова рассказала о готовности совершить каскад четверных прыжков
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата03.11.2019, 10:29
«Иркут» передал в армию кабину спаренного истребителя Су-30СМ
Дата01.11.2019, 09:41
Первый в новейшей истории России бронзовый солдат: кадры возведения Ржевского мемориала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:03 В стране и мире
В Белграде прошла торжественная церемония открытия бюста Евгения Примакова
18:48 В стране и мире
Видео
Как в фильме ужасов: спящих на орбите астронавтов сняли на видео
18:44 Спорт
Видео
Известные артисты сыграли против знаменитых вратарей на стадионе «Спартак»
18:28 В стране и мире
Изобилие по-русски: опубликовано меню праздничного ужина в Кремле
18:26 В стране и мире
СМИ сообщили о возможных переговорах США и КНДР
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт объяснил мотивацию НАТО, классифицировавшего Су-57 как «уголовника»
Снаряд времен ВОВ разорвался в многоквартирном доме в Ленобласти
Названы пять главных шагов для тех, кто хочет похудеть без физкультуры
Гром среди ясного неба: украинский военнослужащий возмутился качеством еды в ВСУ
Названа самая опасная страна ЕС
Видео
Когда почти никто уже не верил: как проходит разведение сторон в Донбассе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.