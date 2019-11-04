Как в фильме ужасов: спящих на орбите астронавтов сняли на видео

Видео спящих астронавтов NASA перепугало ведущего программы World News на канале BBC Льюиса Вогана. Ролик был снят несколько лет назад на борту космического корабля Space Shuttle, но опубликован недавно.

На кадрах - астронавты, которые отдыхают в спальных мешках. При этом из-за невесомости руки некоторых из них тянутся вверх, словно в фильмах ужасов.

«Я никогда раньше не видел астронавтов, спящих в космосе. Это гораздо более жутко, чем я себе представлял», - поделился эмоциями от увиденного Воган на своей странице в Twitter.

В аэрокосмическом агентстве США опровергли правдивость опубликованных кадров, отметив, что для американских астронавтов обеспечены все необходимые условия для здорового сна на орбите, в том числе выделены специальные помещения.

Однако в опубликованном ролике видно, что все орбитальные путешественники спят вместе в одном тесном помещении.