Изобилие по-русски: опубликовано меню праздничного ужина в Кремле

Салат из карельской форели с огурцом, свекольные пельмени с перепелкой, воронежская говядина с печеным картофелем, морской окунь с овощами и щербет из антоновских яблок на десерт. Таким было меню торжественного обеда в Кремле для участников церемонии вручения наград в День народного единства.

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В ходе торжества президент России Владимир Путин вручил премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена иностранным гражданам за особые заслуги в деле укрепления взаимопонимания между двумя народами, сообщает паблик «Вы слушали Маяк».

На входе гостей встречали артисты симфонического оркестра столицы, певцы хора Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко и танцоры бурятского народного ансамбля.

В России 4 ноября отмечается День народного единства - праздник, установленный в память о событиях, произошедших в 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов.

В церковном календаре эта дата стала Днем Казанской иконы Божьей Матери - покровительницы ополченцев.