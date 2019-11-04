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СМИ сообщили о возможных переговорах США и КНДР

Тамара Астапенкова
18:26 04.11.2019
Встреча двух сторон по ядерному оружию может состояться в ноябре или декабре.
СМИ сообщили о возможных переговорах США и КНДР
© Фото: Globallookpress

Переговоры по вопросам денуклеаризации между Северной Кореей и США могут пройти еще в этом году - в ноябре или начале декабря.

«Ожидается, что Северная Корея и Соединенные Штаты проведут еще один раунд переговоров по ядерному оружию на рабочем уровне не позднее начала декабря», - сообщает агентство «Ренхап» с ссылкой на разведслужбы Южной Кореи.

Поскольку обе стороны «определили позиции друг друга» еще в октябре в Стокгольме, то настало время для «полномасштабных консультаций», считает член партии «Свободная Корея» Ли Юн Чжэ.

Напомним, в октябре в Стокгольме прошли переговоры США и Северной Кореи по денуклеаризации. По мнению северокорейской стороны, переговоры не оправдали ожиданий и Соединенным Штатам следует пересмотреть свою позицию по данному вопросу.

В свою очередь Госдеп заявил, что переговоры состоялись и был рассмотрен ряд инициатив, которые могут позволить добиться прогресса в обсуждаемом вопросе.

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