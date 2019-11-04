Разные культуры, одна страна: в Кремле прошел торжественный прием по случаю Дня народного единства

Сплоченность и доверие между людьми разных национальностей - это самая надежная основа для развития России. В День народного единства президент страны Владимир Путин говорил об этом на торжественном приеме в Кремле.

Этот праздник, несмотря на то, что появился он в российском календаре относительно недавно - пятнадцать лет назад - для РФ, безусловно, имеет особое значение. Не случайно именно в этот день глава государства вручал государственные награды за вклад в укрепление единства нации.

Россия - это государство, сочетающее в себе множество национальностей и религиозных конфессий. К памятнику Минину и Пожарскому в Москве в День народного единства возлагали цветы представители разных культур и вероисповеданий.

Один из самых молодых российских праздников восходит ко временам еще до прихода к власти Романовых. В начале XVII века царский престол в России пустовал. Лжедмитрии сменяли друг друга, а совет бояр присягнул на верность Польше. Освободить от интервентов Москву и таким образом положить конец Смутному времени из Новгорода выдвинулось ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. Сегодня их подвиг - основа российской государственности.

«Самая прочная, надежная основа успешного развития России - это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», - сказал Владимир Путин во время торжественного приема в Кремле.

В День народного единства вспоминают и другие не менее героические страницы истории. Ведь впереди - празднование 75-летия Великой Победы, и сегодня в Манеже открылась православная выставка «Память поколений». На ней представлены полторы сотни картин и скульптур из 32 городов России.

Президент России посетил экспозицию. Здесь ему, помимо прочего, показали уникальную икону святителя Николая Чудотворца, которую по случаю праздника специально привезли из Санкт-Петербурга.

Икона была передана в 1897 году флотскому экипажу яхты Марии Федоровны, затем находилась на императорской яхте «Штандарт» Николая II. О своих впечатлениях от выставки Владимир Путин рассказал на торжественном приеме в Кремле, во время которого глава государства также вручил награды за вклад в укрепление единства страны.

Четвертое ноября, конечно, в первую очередь символизирует сплочение народов, проживающих в России. Но по традиции в этот день чествуют и граждан иностранных государств, посвятивших свою жизнь служению русскому языку и культуре.

Например, выпускник МГУ Рейн Мюллерсон в свое время писал речи Горбачеву и Шеварнадзе. Помимо этого он уделял много внимания вопросу сохранения русского языка в Прибалтике, несмотря на призывы некоторых националистических групп не делать этого.

Генеральный директор театра «Колон» в Аргентине Мария Виктория Алькарес получила из рук Владимира Путина орден Пушкина и поблагодарила за эту награду своих русских предков, которые привили ей любовь не только к балету, но и к национальной кухне.

Торжественный прем в Кремле по случаю Дня народного единства посетили люди разных национальностей и граждане разных стран. В национальных костюмах и без, при помощи переводчика и в совершенстве владея русским, все они убеждены: без России представить современный мир просто невозможно.