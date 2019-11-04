С крыши небоскреба в США начал бить огромный фонтан

Огромный фонтан забил с крыши трехсотметрового небоскреба One Liberty Place в Филадельфии (США). Инцидент произошел на одном из верхних этажей высотки.

Локальный ливень шел не дольше пяти минут, но успел изрядно перепугать пешеходов и автомобилистов, которые недоумевали, откуда мог взяться дождь среди ясного неба. Причина незапланированных осадков оказалась в неудачных испытаниях системы пожаротушения.

«Новые здания оснащены специальными дренажными системами, которые отводят большую часть воды, которая генерируется такими тестами. One Liberty Place не была обязана иметь подобных систем из-за того, когда она была построена», - цитирует портал Billy Penn представителя пожарной службы Филадельфии Кэти Мэтисон.

Огромный поток воды, хлынувшей с многоярусного западного фасада здания, был виден за много миль, окрестности небоскреба оказались размыты. Высотное здание One Liberty Place является местной достопримечательностью, так как было построено в 1987 году и стало первым небоскребом в городе.