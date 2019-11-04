Несостоявшийся оленевод: на Бессона подали в суд из-за размножения животных

Известный французский режиссер и продюсер Люк Бессон выступил ответчиком в суде департамента Орн. Кинодеятеля обвинила местная федерация охотников в том, что проживающие на территории его угодий олени слишком размножаются и вредят полям соседей.

Слушание по делу состоялось в понедельник, 4 ноября. На заседании присутствовали родственники режиссера. Выяснилось, что в собственности у Бессона 160 гектаров земли, половина из которых занята лесом.

В лесных угодьях режиссера проживают олени, которые неконтролируемо размножаются. В результате соседним фермам с 2014 года был нанесен ущерб в размере около 130 тысяч евро. Компенсацию выплатила федерация охотников, которая и требует теперь возместить эту сумму Бессону, сообщает французский телеканал TV5 Monde.