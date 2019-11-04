Шествия, концерты и флешмобы: как в стране отмечали День народного единства

Одними из первых День народного единства отметили жители Южно-Сахалинска. Празднования начались еще до рассвета - по улицам здесь прокатилась настоящая светящаяся волна из более чем 500 человек с фонариками, которые приняли участие в так называемом ночном забеге.

А в Севастополе прямо на набережной играли военные оркестры. Моряки-черноморцы после поднятия флагов возложили венки к Вечному огню Мемориала героической обороны города.

В Крыму также встречали делегацию из Сирии во главе с губернатором Тартуса. Гости побывали на праздничных мероприятиях и встретились с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

В Екатеринбурге в честь Дня народного единства стартовал фестиваль культуры и искусства. Каждый мог стать участником мастер-класса по резьбе или росписи.

И совсем по-спортивному и даже по-зимнему отметили праздник в Мурманске. Здесь провели настоящую снежную битву. И не просто ради забавы: в Заполярье открыли новый сезон юкигассен - относительно нового вида спорта, особенно популярного в Японии, а также северных странах, в основе которого - известная всем игра в снежки.

С обычаями народов России знакомили сегодня в Санкт-Петербурге, где прошел фестиваль традиций. На разных площадках Северной столицы раздавали бесплатные угощения разных народных кухонь и устраивали мастер-классы по изготовлению кукол и оберегов, росписи по дереву, а также другим промыслам. Для гостей Петербурга прошел концерт этнической музыки и танцев.