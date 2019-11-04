Сирийская делегация во главе с губернатором провинции Тартус посетила Крым

Сирийская делегация во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом прибыла с визитом в Крым. На российском полуострове гости из Арабской Республики проведут переговоры с властями Севастополя и бизнес-сообществом города.

Стороны обсудят возможности для двустороннего экономического сотрудничества с использованием морских путей сообщения, рассказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

«Между Тартусом и Севастополем ранее состоялось историческое подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В основе договора - развитие морского пути "Севастополь-Тартус", в перевалке через наш порт того, что необходимо Сирии: зерна и строительных материалов», - цитирует РИА Новости заявление Белика.

Правительство Севастополя и администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве еще в январе 2019 года. В рамках достигнутых договоренностей стороны планируют развивать совместные проекты в области торговли, науки, культуры, гуманитарной и социальной сфер.