В работе соцсети «ВКонтакте» произошел крупный сбой

Многие российские пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего различные проблемы в функционировании популярных интернет-ресурсов.

По информации сайта, сбои начались около 16.00 по московскому времени. Более половины (59%) российских пользователей «Вконтакте» пожаловались на проблемы с загрузкой сайта, 37% сообщили о трудностях с доставкой сообщений.

Отмечается, что проблема в работе социальной сети возникла не на всей территории России, а лишь в некоторых городах, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре и некоторых других.