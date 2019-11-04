«Хотят лишить родительских прав»: Асмус сообщила о травле

Актриса Кристина Асмус сообщила об организованной травле в соцсетях из-за слишком откровенной сцены в одном из ее последних фильмов. Она сообщила, что хейтеры не скрывают своих целей, объединяются в «секты» со своими «начальством» и «вербовщиками».

По словам артистки, недоброжелатели не только травят ее и семью, но и добиваются развода с Харламовым, лишения ее родительских прав. Создаются «антирецензии» и «гневные комментарии под всеми ее видео», сообщает актриса.

«Звоним в органы опеки, пишем жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуем страницу дочери», - приводит выдержку одного из хейтерских сайтов Асмус в своем Instagram.

Она сообщает, что людям ставят определенные цели, раздают задания и инструкции относительно нее и ее супруга Гарика Харламова.

«Вместо того, чтобы объединяться для чего-то хорошего и полезного, люди тратят свою жизнь на эту дичь. Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики. Придумывают истории и делают вбросы в прессу… Там даже есть вербовщики и свое начальство», - рассказывает актриса.

Она предупреждает своих поклонников, чтобы они не обращали внимание на хейтеров, которые появляются у нее в Instagram.

Ранее Кристина Асмус была шокирована, что ее портрет без разрешения использовали в рекламных целях на надгробной плите. Поначалу она была намерена подать в суд и взыскать компенсацию с ритуальной компании. Но после переговоров ее адвоката с представителями похоронного бюро конфликт был исчерпан.