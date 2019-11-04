Вележева объяснила свое поведение на борту рейса Москва - Тель-Авив

Актриса Лидия Вележева объяснила свое поведение на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Тель-Авив. Устроившую скандал женщину сняли с рейса и доставили в полицейский участок.

Вележева рассказала свою версию случившегося в интервью «Пятому каналу». Актриса летела в Тель-Авив бизнес-классом. Она выпила предложенное бортпроводниками игристое вино, а затем приняла снотворное.

«Может быть, не надо было. Я даже не допила его до конца… Я выпила снотворное, написала мужу, что я взлетаю, что я сейчас буду спать, и уснула», - поделилась она.

По словам Вележевой, из-за отложенного полета все пассажиры самолета были на взводе. Это и могло стать причиной ее дальнейшего конфликта с бортпроводницей и сидящими рядом людьми.

«Люди возмущаются, все на нервах. Рядом сидела пара, между собой немножко повздорила, я сделала им замечание. Естественно, там слово за слово, женщина пересела с ребенком ко мне», - вспомнила актриса.

После этой перепалки стюардесса попросила Вележеву покинуть борт самолета, но та отказалась. Затем актрису вывели из воздушного судна сотрудники полиции.

По утверждениям Вележевой, из-за действий правоохранителей у нее остались синяки.