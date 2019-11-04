Американский грузовой корабль Cygnus прибыл на МКС: видео

Американский грузовой корабль Cygnus прибыл на МКС. На борту аппарата находятся почти 4 тонны груза (3 720 килограмм) - это продукты и оборудование для научных экспериментов, в том числе защитный жилет от космической радиации. В будущем его планируют использовать во время миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus доставил на борт МКС духовку для приготовления еды в условиях невесомости. Космонавты планируют начать свои кулинарные эксперименты с выпечки печенья.

Напомним, грузовой корабль Cygnus был запущен в космос вместе с ракетой Antares в минувшую субботу с космодрома Wallops в штате Вирджиния.