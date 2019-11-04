Украинские военные придумали новые условия для разведения сил в Донбассе

Официальный Киев заявил, что отвод войск в районе села Петровского на юго-востоке самопровозглашенной Донецкой Народной Республики может начаться 8 ноября, но только при условии семидневного соблюдения тишины. Об этом на брифинге, посвященном деэскалации конфликта, заявил руководитель силовой операции ВСУ в Донбассе Владимир Кравченко.

«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 ноября - приступаем, 8 ноября - фактически разводим силы и средства, если не будет нарушения режима тишины», - цитирует Кравченко агентство «Укринформ».

Разведение сил и средств в районе села Петровского должно было произойти сегодня в 13:00 по московскому времени. Для наблюдения за происходящим в район прибыли представители международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Бойцы народной милиции ДНР запустили в небо белую сигнальную ракету - знак готовности к разведению сил, однако аналогичного ответа с украинской стороны не последовало и процесс был сорван. В качестве официальной причины МИД Украины назвал обстрелы со стороны ополченцев, которые якобы фиксировались в конце октября.

Стороны неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении договоренностей, что не позволяет завершить разведение сил и выход на встречу переговорной группы по Донбассу в «нормандском формате».