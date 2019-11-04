Власти Херсонской области бьют тревогу из-за сбора жителями мертвой рыбы

Власти Херсонской областной администрации считают, что массовый мор рыбы в Днепре возле карьера Херсонского морского порта произошел из-за нарушений технологических процессов во время добычи песка.

«На место происшествия выезжали наши сотрудники совместно с представителями экологической инспекции. Были отобраны пробы воды, которые отправлены в Одессу для проведения лабораторных исследований», - сообщил директор регионального департамента экологии и природных ресурсов Юрий Попутько.

Напомним, ранее в соцсетях появились видео, на которых запечатлены берега Днепра, усыпанные мертвой рыбой. О массовом море сообщили властям области, начались проверки.

«Предварительно рассматривается такая версия: во время добычи песка был поднят пласт подводного грунта, и вышел сероводород. Это стало причиной замора рыбы, которой в том участке Днепра сейчас немало, поскольку там - место зимовки», - приводит слова Попутько ТСН.

Сообщается, что, по предварительным подсчетам, погибло около 2 миллионов особей. При этом местные жители не брезгуют собирать мертвую рыбу по берегам. Экологи призывают Госпотребслужбу принять меры, чтобы погибшая рыба не попала на рынки области.

Массовым мором рыбы заинтересовались и следователи. Если будут доказаны факты, соответствующие статье «Нарушение правил охраны вод», то виновникам грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.