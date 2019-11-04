В Сочи автоледи прокатила енотов на крыше спорткара: видео

В Сочи хозяйка двух енотов прокатила своих питомцев на крыше легкового автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео и выложили кадры в Сеть.

На записи видно, что два енота сидят на крыше спорткара в то время как их хозяйка не спеша едет по одной из городских улиц. При этом животные находятся на повадках, закрепленных в салоне автомобиля. Вот время езды зверьки пытаются удержать равновесие и не упасть с машины.

Стоит отметить, что пользователи Интернета раскритиковали действия автоледи. Женщину обвинили в жестоком обращении с животными, пренебрежении общепринятыми нормами поведения на дороге, а также пожелали ей оказать на месте главных героев ролика.