В Екатеринбурге неизвестный расстрелял легковой автомобиль с ребенком внутри

Полиция начала проверку по факту стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина по легковому автомобилю, где находился ребенок. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Происшествие зарегистрировано на территории города Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят по данному факту тщательную проверку, анализируются съемки с камер видеонаблюдения. Отрабатывают на причастность возможных подозреваемых лиц. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», - сообщил Горелых.

В Екатеринбурге 2 ноября в ходе дорожного конфликта неизвестный мужчина, находившийся за рулем «Газели», расстрелял легковой автомобиль Lada Kalina, принадлежащий его оппоненту.

При этом в легковушке в момент инцидента находились женщина и ребенок. После стрельбы злоумышленник покинул место происшествия.