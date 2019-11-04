Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Манеже. Главу государства и предстоятеля РПЦ сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр российской столицы Сергей Собянин, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также руководитель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Мероприятие проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь - ко Дню народного единства». В экспозиции представлены знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей из более чем 30 городов нашей страны.

На выставку, согласно традиции, была специально привезена реликвия - в этом году это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века. Образ святого был доставлен из Санкт-Петербургского Николо-Богоявленского морского собора. Перед посещением экспозиции президент и патриарх подошли к иконе.

После этого Путину и патриарху Кириллу продемонстрировали макет нового мемориального комплекса, который возведут под Ржевом, на месте боев в 1942-1943 годах в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Как рассказал Мединский, на поле, где собираются установить мемориал, погибло порядка шестидесяти тысяч человек. До сих пор там проводят раскопки и ежегодно находят останки порядка 500 человек.

Во время осмотра полотен, представленных в залах Манежа в рамках выставки, глава Минкульта, в частности, обратил внимание Владимира Путина на картины «Фашист пролетел» Аркадия Пластова и «Фронтовая дорога» Юрия Пименова, портрет героя СССР Александра Осипенко кисти Петра Кончаловского, пейзажную композицию «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» Александра Дейнека, а также бронзовую скульптуру Евгения Вучетича «Последний бой генерала Ефремова».