Не договорились: драка таксиста и пассажира в Ростове попала на видео

В Ростове-на-Дону произошла драка водителя такси и пассажира, которую снял на мобильный телефон один из очевидцев. Конфликт произошел вечером в первый день ноября. Видно, как водитель силой вытаскивает из салона пассажира, который, судя по поведению, нетрезв.

Драка двух мужчин произошла из-за денег. Пассажир, постоянно пользующийся услугами «Яндекс.Такси», отказался оплачивать проезд, так как водитель запросил слишком много.

По словам пассажира, он постоянно ездит по этому маршруту и обычно платит 170 рублей. На этот раз водитель назвал сумму на 100 рублей выше, и мужчина отказался отдавать деньги.

«Инцидент произошел не на заказе нашего сервиса. Пользователь поймал машину "от борта". Тем не менее мы заблокировали водителя до выяснения обстоятельств произошедшего», - приводит комментарий компании-перевозчика 161.ru.

Водитель объяснил свои действия тем, что у пассажира были деньги и он просто не захотел платить за поездку.