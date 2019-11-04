Железное единство: кузнецы представили в Крыму кованую карту России длиной 10 метров

В День народного единства в Крыму состоялся всероссийский творческий кузнечный фестиваль. Для участия в нем съехались мастера своего дела из 85 регионов страны.

Одним из главных проектов на мероприятии стало «Время Крыма» - масштабная карта России, созданная из составных элементов, длиной в 10 метров. Каждый представленный на ней регион изготавливал его мастер, чтобы в итоге получился единый арт-объект.

Как рассказал Василий Кондуров, глава организации «Гильдия кузнецов России», изначально проект планировался несколько иным.

«Идею сделать кованую карту нам подкинул Совет министров. Думали, что будет небольшой проект, но страна у нас такая, что карта выросла вот в такие размеры. Делали, чтобы ощущался масштаб!» - поделился он.

По словам Кондурова, проект начался 4 ноября 2018 года.

«Кузнецы целый год делали свои регионы как визитные карточки, чтобы донести свой этнос, свой быт, свои легенды, историю и культуру», - заявил он.

Проект «Время Крыма» - самый масштабный за всю историю кузнечных фестивалей как по своему размеру, так и по количеству вовлеченных в процесс участников.