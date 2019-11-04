В Новосибирске в День народного единства прошел фестиваль национальных литератур

В Новосибирске главной площадкой празднования Дня народного единства стал крупнейший в стране фестиваль национальных литератур. В регионе его провели впервые.

В культурном центре несколько часов работал импровизированный рынок с книгами авторов из разных регионов страны. Художественная литература, публицистика - многие издания в свободной продаже найти непросто.

Для сотен посетителей работал не только книжный маркет - одновременно функционировали несколько площадок. Перед публикой выступили представители более чем 30 национальных языков из 25 регионов страны.

В лектории об особенностях языков рассказали лингвисты, а на сцене выступили поэты и музыканты, причем произведения исполняли на редких народных языках.

К примеру, был исполнен хип-хоп на мансийском, обрядовые композиции и языческие молитвы - на удмуртском и горловое пение в исполнении алтайцев.