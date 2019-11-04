Крупнейший иск о возмещении морального вреда подан в России

В России зафиксирован крупнейший в истории иск о компенсации морального вреда на сумму 100 триллионов рублей. С таким требованием к судебным приставам обратился один из предпринимателей Оренбургской области. Подробности исковых требований мужчины не разглашаются.

«Должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Федеральной службы судебных приставов, отмечая, что сумма иска пятикратно превышает размер годового федерального бюджета.

Исковое требование стало рекордным по заявленной сумме. За весь год к судебным приставам было подано 4,6 тысячи исков на общую сумму в 12 миллиардов рублей. Судами различных инстанций было частично удовлетворено 700 из них.