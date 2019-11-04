Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»

Украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как «лучший российский исполнитель». Из российских музыкантов за победу также боролись группа Little Big, рэперы Face и Noize MC и певица Zivert.

В 2019 году певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, победила в финале украинского национального отбора на Евровидение. Для участия в международном конкурсе Maruv должна была подписать контракт, в котором среди прочих пунктов был пункт об отказе от концертов в России. Певицу условия организаторов не устроили. Вслед за ней от участия в конкурсе отказались финалисты, занявшие второе и третье места.

Вскоре после разразившегося скандала Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об отказе страны от участия в Евровидении-2019.

MTV Europe Music Awards - это ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа. В этом году она проходила в испанской Севилье.

Награду за лучшее видео и как лучшая американская исполнительница получила Тейлор Свифт. Билли Айлиш победила в категориях «Новый исполнитель» и «Лучшая песня» («Bad guy»). Награда за самое большое количество фанатов досталась южнокорейской группе BTS. Лучшим рок-исполнителем стала группа Green Day, а награду в категории «Лучший хип-хоп-исполнитель» взяла Ники Минаж.