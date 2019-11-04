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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности

Ян Брацкий
15:11 04.11.2019
Первая половина недели станет аномально теплой, температура в московском регионе повысится до 14 градусов.
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности
© Фото: Globallookpress

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина - резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России на своем официальном сайте.

Согласно прогнозу, в ближайшие два дня над столицей будет облачно, пройдут дожди, которые будут усиливаться с наступлением ночи. Температура воздуха составит от 7 до 14 градусов выше нуля, что является погодной аномалией, заявляют метеорологи.

Если столбики термометров действительно достигнут этой отметки, то 5 ноября 2019 года станет абсолютным температурным рекордом за 140-летнюю историю. Прежний максимум для 5 ноября был зарегистрирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до 10,3 градуса.

Впрочем, рассчитывать на долгосрочное потепление не стоит, уже со среды погодные колебания прекратятся и температура понизится до естественных значений.

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