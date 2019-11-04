Протесты в Ираке: при попытке штурма иранского консульства есть жертвы

В иракском городе Кербела в ходе разгона демонстрантов, требующих отставки правительства и попытавшихся захватить здание консульства Ирана, погибли пять человек.

«В ходе разгона демонстрации и попытки штурма иранского консульства в Кербеле погибли пять человек, несколько ранены», - приводит сообщение РИА Новости с ссылкой на агентство Shafaq.

Демонстранты настаивают на отставке правительства Ирака, обвиняя власть в безработице и коррупции. Они требуют прекратить вмешательство Тегерана во внутренние дела страны. Протестующие устроили поджог и с иракским флагом попытались перелезть через забор. Полиция ответила огнем.

В свою очередь агентство приводит данные местной Верховной комиссии по правам человека, которая сообщает о трех жертвах среди демонстрантов после их разгона силовиками.

Сообщается, что в ходе протестов, которые идут с октября, пострадали более 250 человек.