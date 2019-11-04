Спасатели вытащили застрявшего внутри столба котенка: видео

В Москве спасатели вызволили котенка, застрявшего в отверстии полого фонарного столба. О случившемся сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вся операция по спасению животного проходила вечером 3 ноября на 1-й улице Энтузиастов. Котенок оказался на дне столба на глубине двух метров.

Чтобы извлечь животное, представителям добровольной организации «СпасРезерв» пришлось применить аркан. Один из спасателей управлял им на ощупь, а коллеги координировали действия с помощью изображения, полученного на видеокамеру мобильного телефона.

Вытащить животное удалось лишь с третьей попытки. Котенок сильно замерз и ослаб, но никаких травм, к счастью, не получил. Сейчас волонтеры ищут спасенному животному дом.