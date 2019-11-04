AP: Иран вдвое увеличил объемы обогащения урана

Иран вдвое увеличил число центрифуг для обогащения урана. Оборудование, которое использует Тегеран, позволяет производить обогащенный уран в десять раз быстрее, сообщает Associated Press со ссылкой на президента Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

Власти страны ранее заявили о готовности пойти на четвертый шаг по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки с США и ЕС. В качестве официальной причины Иран назвал неспособность европейских политиков исполнить свою часть соглашения и выход из договора официального Вашингтона.

В середине 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в рамках формата «5+1» объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций США в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Ситуация обострилась в мае 2018 года, когда глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также заявил о восстановлении всех санкций, которые были приостановлены на время сделки. Спустя год Тегеран заявил о поэтапном отказе от некоторых ядерных ограничений.

Первый этап касался запасов обогащенного урана, затем власти Ирана заявили об обогащении урана на том уровне, который необходим стране. А в начале сентября Тегеран объявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

Комментируя происходящее, президент России Владимир Путин подчеркнул, что разрешить данную ситуацию может только Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а там как раз сообщили, что Тегеран полностью выполняет свои обязательства.