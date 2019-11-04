В МИД ДНР рассказали, когда будет предпринята следующая попытка разведения сил в Петровском

После неудавшегося разведения сил ВСУ и ополчения Донбасса в населенном пункте Петровское будет предпринята очередная попытка исполнить условия соглашения о перемирии.

По данным Министерства иностранных дел ДНР, следующая дата будет установлена на очередном заседании сторон участников в Минске. Встреча состоится 12 ноября 2019 года.

Напомним, намеченное на 4 ноября разведение сил Донбасса и украинских военнослужащих не состоялось по причине отсутствия ответа о готовности с украинской стороны.

Сторона ополчения предоставила сведения о местоположении своих подразделений и запустила белую ракету в знак готовности, однако далее этого процесс не пошел.