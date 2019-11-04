Смертельный свет: ученые назвали главную опасность ночников

Японские ученые пришли к выводу, что использование ночников смертельно опасно, так как даже слабый свет в спальне способен вызвать обострение ряда заболеваний. Среди них инсульт, инфаркт, атеросклероз и гипертония.

Ученые из Медицинского университета города Нара провели масштабное исследование с участием 989 добровольцев. Участники эксперимента засыпали с ночниками на протяжении трех лет, а потом врачи проводили полное обследование их организмов. По словам экспертов, удалось выявить четкую взаимосвязь между интенсивностью ночного освещения и возникновением атеросклеротических бляшек.

«Мы обнаружили четкую и закономерную связь между интенсивностью ночного освещения в спальне и прогрессированием атеросклероза, который не зависел от известных факторов риска, включая возраст, ожирение, курение, гипертонию и диабет», - цитирует Naked Science одного из авторов проекта Кенджи Обаяши.

Он объяснил, что проникновение слабого света сквозь закрытые веки снижает выработку так называемого «гормона ночи», мелатонина. В результате его недостатка сбоит весь организм. Использование ночников и других источников ночного освещения ученый назвал «световым загрязнением».