«ВКонтакте» решила бороться с оскорблениями

Во «ВКонтакте» в День народного единства, 4 ноября, решили проверить функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

В течение суток пользователям, сообщения которых специальный алгоритм сочтет обидными, будет приходить сообщение с просьбой не тратить время на агрессию.

Таким образом разработчики хотят проверить, будут ли пользователи прислушиваться к советам социальной сети и снизится ли от этого число гневных комментариев.

Эксперимент продлится всего сутки. Если он окажется успешным, то эту функцию внедрят во «ВКонтакте» на постоянной основе. В дальнейшем она позволит защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, а также предотвратить травлю по национальному признаку.