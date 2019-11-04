Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового. О том, что он почувствовал недомогание во время спектакля, они сообщили в социальных сетях.

По словам пользовательницы Instagram под ником taniasmile23, из-за проблем со здоровьем актера пришлось отменить второе действие спектакля, который проходил вечером 3 ноября.

«Кто пошел в театр на Ланового и не увидел его, тот мы. Первая часть (спектакля) была потрясающей, вторую, увы, не пришлось оценить», - написала в своем аккаунте другая зрительница demidova3294.

© taniasmile23 Instagram

© taniasmile23 Instagram

Официальных сообщений о состоянии здоровья Ланового не поступало.