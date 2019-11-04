Разведение сил Донбасса и Украины в Петровском не состоялось

Разведение сил в населенном пункте Петровское в Донбассе не состоялось. Ответа на запущенную ополчением белую ракету, символизирующую о готовности к началу второго этапа выполнения условий соглашения о перемирии, не последовало.

Это уже не первый раз, когда украинская сторона игнорирует исполнение договоренностей. Ранее обе стороны делали неоднократные заявления о том, что мешают друг другу якобы из-за совершаемых обстрелов. Таким образом, ДНР и Киев вновь не смогли развести силы в Петровском.

Ранее ополченцы запустили белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил на последнем из начальных участков на линии соприкосновения. За ходом выполнения условий мирного соглашения следят представители ОБСЕ.