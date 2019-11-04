Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Президент России Владимир Путин возложил букет цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства. Главу государства сопровождал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После российского лидера цветы к монументу возложили политики, представители духовенства, культуры, молодежных организаций и москвичи, пришедшие этим днем в центр столицы. Президент страны пообщался со всеми собравшимися.

Сегодня вся страна отмечает День народного единства - праздник, установленный в память о событиях, произошедших в 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов.

В церковном календаре эта дата стала Днем Казанской иконы Божьей Матери - покровительницы ополченцев.

Центральным местом празднеств стала Москва, где проводятся исторические реконструкции, фестивали и запланирован многотысячный марш.